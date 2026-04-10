琉球文化の影響を受けた地名が多い沖縄県は、駅名にもその特徴が反映されています。難読駅名として関心を集めることも多いエリアです。All About ニュース編集部は3月24日、全国20〜70代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「読むのが難しいと思う沖縄県の駅」ランキングを紹介します！【8位までの全ランキング結果を見る】2位：小禄（おろく）／83票2位にランクイン