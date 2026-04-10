ルイ・ヴィトンとの異色コラボが生んだ価値2000年代後半、自動車業界では環境性能と高級感を両立させる新たな価値が模索されていました。そうした流れの中で誕生した1台が、後のデザインやブランドイメージにも影響を与えることになるコンセプトカーでした。それが、インフィニティが発表した「エッセンス」です。【画像】超カッコイイ！ これが日産「高級“2人乗り”クーペ」です！ 画像で見る（25枚）このモデルは、2009年