リバプールは現地４月９日、アンドリュー・ロバートソンが今季限りで退団すると発表した。32歳のDFは2017年夏にハルからリバプールに赴き、ここまで公式戦373試合に出場し、13ゴール・69アシストを記録。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ、さらにクラブワールドカップ、UEFAスーパーカップ、コミュニティシールドなど数多くのタイトル獲得に貢献するなど、クラブの黄金期を支えてきた。退団