2022年の貿易・サービス赤字急増で注目された構造的円安論 日本の貿易・サービス収支は、2025年第4四半期に小幅ながら黒字となった。貿易・サービス収支は2022年第3四半期に7兆円と過去最大の赤字を記録した（図表1参照）。そうした中で2022年以降150円を超える米ドル高・円安が繰り返されることになったことから、円安の主因は日本経済の衰退化、国際競争力低下であるとの構造的円安論が注目されるようになっ