太陽が昇り始め、海沿いの山を赤く染めていきます。海岸線に延びる線路を１両のディーゼルカーが通過した瞬間、車体が黄金色に輝きました。今回は宮崎、鹿児島両県を走るＪＲ日南線です。南宮崎駅（宮崎市）を起点とし、志布志駅（鹿児島県志布志市）まで総延長８８.９キロ。ルーツは古く、１９１３年（大正２年）８月に開通した飫（お）肥（び）―油津駅間の宮崎県営鉄道飫肥線と、同年１０月の赤江（現・南宮崎）―内海駅間