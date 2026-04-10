けさ、埼玉県三郷市の常磐自動車道で、トラック1台が燃えました。けが人はいませんでした。警察や消防によりますと、きょう午前6時ごろ、三郷市の常磐自動車道上りで、「常磐道で車両1台が燃えている」と119番通報がありました。消防車など6台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、トラック1台が全焼したほか、道路脇の壁の一部が燃えました。トラックの運転手は避難していて、けがはありませんでした。この影響