富山県朝日町で、この時期にしか見られない「春の四重奏」を見ようと多くの人が訪れています。【映像】この時期にしか見られない「春の四重奏」の風景赤いチューリップ畑の後ろには、黄色い菜の花に淡いピンクの桜並木、そして、残雪をまとった北アルプスの山々が広がります。朝日町の舟川べりの「春の四重奏」とよばれるこの時期にしか見られない絶景です。観光客「すごくきれいです山もすごくきれいで最高です」2009年に