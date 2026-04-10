２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが現在の心境を明かした。１０日までに草花の間から憂いを帯びた表情をのぞかせた写真とともにインスタグラムを更新。「大きな失敗をしたわけでもないけれど、その日、特別な成果や誇れることをできてないと、『今日は何もできなかった』『私はダメ人間だ』と思う」とはじめた。そして「そんな人がご飯とか食べていいのかな？ってなって、食事をする気も失