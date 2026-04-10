JR九州鹿児島本線 川内～鹿児島中央 運転見合わせ（10日午前9時10分現在） JR鹿児島本線の伊集院駅と薩摩松元駅の間で、列車が倒れた竹に接触しました。 この影響で、鹿児島本線は川内駅と鹿児島中央駅の間で運転を見合わせています。 JR九州によりますと、10日午前7時半ごろ、鹿児島本線で、薩摩松元駅から伊集院駅に向かっていた普通電車が、倒れた竹に接触しました。 列車の正面の窓ガラスにひびが入ったという