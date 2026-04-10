四柱推命で見えてくるカリスマ性を持つ星「偏官」とは 度胸ある革命の星面倒見のいい人情家 偏官（へんかん） 偏官の表すこと 責任感が強く、義理堅く、律儀な人が多いでしょう。偏官は特に仁義を重んじるので、大げさな印象を周囲に与えますが、その分慕われます。他者に指示されることが嫌いで、自らの力で道を切り拓こうと努力します。独立心旺盛の個人主義。ただ、変わり者と思われても、社会に上手に馴染む人もいます。