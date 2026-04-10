カードって難しそう…？と思っているあなたへ カードの解釈に「正解」はありません。 どうしても、学校のテストのようにひとつの答えを求めてしまいがちですが、カードはあなたの人生を占うツールです。もちろんカードを製作する際には、１枚１枚に大切な想いや重要な意味合いを込めています。もっちー自身もそうですし、おそらくほかの製作者さんたちもそうでしょう。だけど、そのメ