１０日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比３７０円高の５万６２６５円と反発して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが２７５ドル高と上昇した。ハイテク株が上昇し、ナスダック指数も７日続伸した。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。また、為替は１ドル＝１５９円１０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ