首相官邸で開かれた中東情勢悪化への対応を議論する関係閣僚会議＝10日午前政府は10日、中東情勢への対応を議論する関係閣僚会議の第3回会合を開いた。高市早苗首相は5月上旬以降に石油の国家備蓄の約20日分を追加放出する方針を表明した。米国とイランの停戦合意後もエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の混乱が続くとみて「原油の安定供給に万全を期す」と述べた。3月中旬に始まった第1弾では、国家備蓄に民間備蓄と中東の石油