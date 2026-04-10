和歌山支局長辻阪光平ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の人気を受け、秀吉の命で弟・秀長が築いた和歌山城（和歌山市）が、春の観光スポットとして静かに話題を呼んでいる。魚だけでなく「和歌山の食材を端から端まで」桜に囲まれた城の南東へ、「田舎茶屋や万志多（ました）」を訪ねた。２００９年の開店以来、季節の地魚や野菜、地酒にこだわる名店だ。注文したのは平日昼限定１０食の「松花堂弁当」（３０００円）。旬