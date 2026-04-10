鈴木憲和農相は10日の閣議後会見で、食品用資材の流通状況を把握するためのチームを立ち上げたと明らかにした。先行きが不透明なイラン情勢を受け、食品の包装や農業で使われる石油由来製品の安定供給につなげる狙い。