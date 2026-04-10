コメンテーターの「わかしん。」こと若新雄純（わかしん・ゆうじゅん）氏が10日までに自身のXを更新。9日放送のABEMA「ABEMAプライム」で番組復帰を報告した。若新氏は24年1月、当時未成年の16歳高校生との交際を認め謝罪していた。その後、メディア出演はなくなり、活動休止状態となっていた。また、慶大特任准教授も辞していた。自身のXを通じ「4月9日、2年3ヶ月ぶりにアベマプライムに出演しました。機会をつくってくださった皆