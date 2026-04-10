キユーピーが強弱観対立の中も売りに押される展開となった。９日取引終了後に発表した２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）決算は営業利益が前年同期比３５％増の７８億１０００万円と大幅な伸びを達成。原料コストの上昇も販売価格の改定により吸収し、足もとの利益改善につなげており、第１四半期は事前コンセンサスを上回る水準で着地している。なお、最終利益については前年同期に計上し