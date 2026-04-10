キオクシアホールディングスが大商いのなか６連騰、８％を超える上昇で連日の上場来高値更新と気を吐いた。売買代金は取引開始後２０分で２０００億円を超過するなど人気が集中している。前日の米国株市場ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が連日の史上最高値更新と半導体セクターへの資金流入が顕著となっており、東京市場でも相対的に出遅れる同関連株への海外投資家の攻勢が観測されている。そのな