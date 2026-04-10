リガク・ホールディングスが反発し、上場来高値を更新した。同社は９日取引終了後、グループのリガクが大阪公立大学と電子密度トポグラフィー（ＥＤＴ）の活用拡大に向けた取り組みを開始したと発表。これが材料視されているようだ。 ＥＤＴとは、抗体医薬をはじめとするバイオ医薬品やドラッグデリバリーシステムの研究開発を加速させるリガク独自の新技術。溶液中にある生体高分子の形状や動きを