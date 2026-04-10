日本道路交通情報センターによりますと、けさ（10日）午前9時45分現在、山陽道の下り、玉島IC付近で事故のため路肩規制が行われているということです。 【発生場所の地図】山陽道（下り）玉島IC付近事故の影響で車線規制【岡山】 消防によりますと、午前9時7分、現場を通りかかった人から「トラックが単独事故を起こしている」と通報があり、消防が出動したということです。 けがの程度はわかっていません。 発生場