気になるガソリン価格と石油備蓄量。石油情報センターによると、国の石油備蓄量は今月６日時点で２３０日分だということです。 【写真を見る】最新の日本の石油備蓄量は230日分ガソリン価格は補助金の効果で170円前後で今後も推移 内訳は、国家備蓄が１４３日分、民間備蓄８１日分、産油国共同備蓄が６日分、合計で２３０日分となっています。 なお、高市総理は１０日、中東情勢を受けた原油の安定供給に対応するため、