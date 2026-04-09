ファーストリテイリングが、2026年8月期の上期（2025年9月〜2026年2月）連結業績を発表した。売上高に相当する売上収益は前年同期比14.8％増の2兆552億円、営業利益は同31.7％増の4006億円、純利益は同19.6％増の2792億円。上期として過去最高かつ期初予想を上回る大幅な増収増益で、2026年8月期通期の業績予想を上方修正した。緊張感が高まっている中東情勢については、2026年8月期中の素材調達は完了しており、今期中の事業へ