10日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比14.2％増の745億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.1％増の588億円となっている。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００半導体 、グローバルＸ半導体ＥＴＦ 、ｉシェアーズＡＩグローバル・