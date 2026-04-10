静岡釜揚桜えび缶詰駿河湾に春の訪れを告げるサクラエビを缶詰にした。開けると、宝石にたとえられるように、鮮やかな桜色が目にまぶしい。口に入れると、豊かな香りと濃厚な甘さが口に広がる。味付けは塩のみ、新鮮な味わいをそのまま缶に国内で水揚げされるのは、静岡県の２漁港のみ。「新鮮な味を、そのまま届けたい」と静岡市清水区の山梨缶詰が開発し、２０２４年に商品化した。釜揚げされたばかりの食感やうまみを缶詰