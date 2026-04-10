夫に才能を奪われ続けた“奴隷妻”が、絶世の美女へ整形し、別人として再び近づく――。フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『私は夫と2回結婚する』を10日から独占配信されている。『私は夫と2回結婚する』本作は、1話約1分の縦型ショートドラマとして展開される全70話の作品。主人公は、ゴーストライターとして人気小説家の夫を支えながら、自身の才能を奪われ続けてきた“奴隷妻”の女性。地獄のよう