ブルージェイズ・岡本和真（29）が日本時間9日、本拠地ロジャーズセンター（トロント）でのドジャース戦に「5番・三塁」で出場。相手の先発の大谷に対し3打数無安打。七回2死満塁の好機では三塁ゴロに倒れて4打数無安打だった。守備では四回に悪送球で今季2個目の失策となった。【もっと読む】岡本和真vs村上宗隆 メジャー1年目に結果を残すのはどっちだ？ここまでヒメネスらと並びチームトップの2本塁打をマークし、開幕から6