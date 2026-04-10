8日、わずか1安打で楽天に勝利したのが日本ハムだ。【もっと読む】日本ハム伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！四回、新助っ人のカストロ（27=前ブルージェイズ傘下）が、楽天先発の古謝から左翼に一撃。今季から新設されたテラスに飛び込む決勝弾となった。年俸1億2000万円で入団。2021年から23年まで、パイレーツとフィリーズで計194試合に出場し、メジャー通算22本塁打。さらには二