2002年、世界で初めてクロマグロの完全養殖を成功させ、世界に「近大マグロ」の名を知らしめた近畿大学。高級魚の養殖を手掛ける「近畿大学水産研究所」（和歌山県白浜町）の教授が、20代知人女性の体を触ったとして、御用となった。「紀州のドン・ファン」元妻には2度の無罪判決…それでも検察が上告に踏み切った理由不同意わいせつの疑いで7日、県警白浜署に逮捕されたのは、近大農学部水産学科教授で、水産研究所白浜実験場