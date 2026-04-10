【経済ニュースの核心】イラン情勢ドロ沼化で“庶民のインフラ”100円ショップも大ピンチ…大手4社もパニック買いを警戒イスラエル・米国とイランが開戦する前に予約した人が多いと考えるが、JTBは「ゴールデンウイーク（GW:2026年4月25日〜5月7日）に1泊以上の旅行に出かける人」の旅行動向見通しを発表した。GWの総旅行者数は2447万人（対前年101.9％）、総旅行消費額が1兆2876億円（同101.1％）だ。HISのGW（4月24日〜5月