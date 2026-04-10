【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#28加橋かつみさんが憧れたストーンズ「サティスファクション」はザ・タイガースの原点でもあるアルバム『ハード・デイズ・ナイト』（1964年7月10日発売）?◇◇◇■『テル・ミー・ホワイ』今回は、映画『ハード・デイズ・ナイト』の中に演奏シーンがある2曲を。ファーストアルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』に私の好きな『アスク・ミー・ホワイ』という曲があ