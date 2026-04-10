ウクライナ戦争が始まって北大西洋条約機構（NATO）に加盟したフィンランドが韓国のK9自走砲を追加で導入する。フィンランドはNATO加盟国のうち1340キロにのぼる最長の国境でロシアと接しているが、フィンランド軍の地上戦力の主軸としてK9を運用するという点で意味が大きい。防衛事業庁と関連業界によると、9日（現地時間）、フィンランドのヘルシンキで大韓貿易投資振興公社（KOTRA）がフィンランド国防省と9400億ウォン（約5億4