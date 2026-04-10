5日に党大会を開き、2026年度の活動方針を決定した国民民主党。2026年度予算案に反対し、政権との距離が開いたことで、売りにしてきた政策実現の手法は「困難になった」と総括。地方を含め党勢拡大に軸足を置く方針を打ち出した。 ただ、その道筋は前途多難だ。 これまで国民民主は少数与党の政権に対し、予算案への賛成をちらつかせながら「年収の壁」引き上げを迫るなどして政策を実現してきたものの、2月の衆院選で自民党が