国内企業物価指数の推移日銀が10日発表した3月の国内企業物価指数（2020年平均＝100、速報）は前年同月比2.6％上昇の129.5だった。伸び率は2月の2.1％から大幅に拡大した。飲食料品の上昇や、農林水産物の値上がりが指数を押し上げた。中東情勢の悪化により、今年2月比ではガソリンや軽油価格が上昇した。同時に発表した25年度平均の指数は2.7％上昇の127.5だった。企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す