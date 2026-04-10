【シンガポール共同】アジア開発銀行（ADB）は10日、中東情勢を受け、日本など一部先進国を除くアジア太平洋地域の2026年の経済成長率が25年から鈍化した5.1％になる見通しだと発表した。27年も5.1％に据え置いた。紛争が長期化し今年第3四半期まで続いた場合は、26年に4.7％、27年は4.8％となる下振れリスクがあるとした。エネルギー価格高騰に加え、ホルムズ海峡封鎖による輸送の混乱で農業や半導体生産にも影響が出る可能性