神奈川県鎌倉市は、訪問型の通級指導教室で担当教師が移動する際に側車付き軽二輪車「トゥクトゥク」を活用する。市教育委員会は今月３日、車両２台を無償貸与する「ｅＭｏＢｉ」（東京都中央区）と連携協定を締結した。市は昨年度から、指導支援の専門性を持つ教師４人を大船中学校に配置し、他の市立中学８校も巡回する通級指導教室を始めた。ただ、学校には公用車はなく、多くの教材を抱えて公共交通機関で移動しなければな