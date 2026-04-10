カンファレンスリーグ（ECL）・準々決勝ファーストレグが9日に行われ、クリスタル・パレス（イングランド）とフィオレンティーナ（イタリア）が対戦した。“第3の欧州カップ戦”という位置付けのECLで、欧州5大にリーグに身を置くチーム同士が対戦する。今大会、クリスタル・パレスはリーグフェーズを10位で終えると、決勝トーナメントプレーオフではズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ）を2戦合計3−1で撃破。ラ