言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、私たちの体の一部から、心の機微、そして歴史の教科書に登場するあの大物の名前まで、非常に振り幅の広い3つの言葉を用意しました。頭をフル回転させて、制限時間1分以内のクリアに挑戦してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。つ□□□□ん□□でぃヒント：手足と胴体が接している「根元」の部分