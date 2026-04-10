お笑いコンビ・かが屋の加賀翔さんは4月8日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・なすなかにしの23年前と現在の比較ショットを公開し、話題となっています。【写真】なすなかにしの23年前＆現在の比較ショット「さすがに良すぎます…！」加賀さんは「2003と2026のなすなかさん」とつづり、13枚の写真を投稿。1枚目に2003年と2026年の宣材写真の比較を載せています。同じポーズを再現したすてきな1枚です。「New宣材写真の撮影で