政府は10日、廃棄物処理法などの改正案を閣議決定した。地震や豪雨で発生した災害廃棄物の早期処理に向け、政府出資の特殊会社「中間貯蔵・環境安全事業」（JESCO）が、国の業務を一部代行する形で被災自治体に職員を派遣する制度を創設する。市町村の負担軽減を図り、迅速な復旧につなげる狙い。このほか金属くずや廃プラスチックを保管する「ヤード」と呼ばれる作業場の規制も強める。改正案では、災害廃棄物処理の支援業務