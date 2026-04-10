プロレスリング・ノア 4・12名古屋金城ふ頭アリーナで、OZAWA＆政岡純の挑戦を受けるGHCタッグ王者・内藤哲也＆ BUSHIインタビューの後編。ここまで3・25品川大会、4・1後楽園大会と2試合前哨戦を闘ったふたりは、“方舟の問題児”OZAWAをどう感じたのか。【映像】「詐欺師にダマされて金ないんだろ？」OZAWAが内藤を口撃--これまでOZAWA選手と2試合闘ってみて、「これがOZAWAだ」というものは、まだ見えてきていませんか？内藤