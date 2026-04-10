ボートレース福岡のＧＩ「福岡チャンピオンカップ開設７３周年記念」が１１日に開幕する。当地現役最多Ｖの篠崎仁志を筆頭に地元・福岡勢が充実の布陣なら遠征陣も負けじと強力メンバーが乗り込んでくる。全国屈指の難水面で繰り広げられる白熱バトルの行方は…。【遠征陣】直前の津ＧＩダイヤモンドカップを制した宮地元輝が怖い存在になりそうだ。優勝戦では地元Ｖを目指す新田雄史が万全の状態で１号艇に陣取っていたが、４コ