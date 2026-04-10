■全国天気（10日予報）きょう（10日）は、低気圧が発達しながら日本海を北東に進み、南からの暖湿気が流れ込むでしょう。九州から北海道にかけての広範囲で雨が降り、西日本〜東海では、激しい雨、落雷、突風などに注意が必要です。なお、西日本・東日本の雨は、今夜には止むところが多い見込みです。一方、北日本では、日本海側を中心に夜も雨の降り続くところが多いでしょう。また、各地で南風が強まりそうです。■全国気温（10