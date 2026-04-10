「防災庁」設置を主導した自民党の石破前総理大臣が災害対策用の段ボールベッドや食品の展示イベントで寝心地や味を確かめ、いざというときのための備蓄の重要性を訴えました。【映像】災害対策用寝具に石破前総理大臣「寝心地いいよ」自民・古賀篤衆議院議員「石破先生が熟睡されてます！」自民・石破前総理大臣「寝心地いいよ」来週14日に、「防災庁」設置法案が審議入りするのを前に自民党本部では石破前総理が最高顧問を務