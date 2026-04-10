歌手麻倉未稀（65）が9日、Xを更新。高市政権が進める高額療養費の限度額引き上げについて、「死活問題」と苦言を呈した。高額療養費制度は、重病や長期の治療を必要とする疾患、大きなケガなどを追った人に対し、医療費負担が重くなり過ぎないよう国が一定額以上の医療費を補助する、命を守る非常に重要なセーフティーネット。政府は高齢化による医療費増を背景に、社会保険料の負担軽減などを狙い、限度額引き上げ案を石破茂政権