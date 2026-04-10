ニュージーランドではオークションによる不動産売買が一般的ですが、個人の売却希望者は、先行投資となる広告費などを理由に足踏みするケースもあります。しかし実際には、売る側にも買う側にも、多くのメリットがある方法だといえます。実例をもとに解説します。※本記事では、オークランド在住で不動産会社を経営する著者が、現地でしか掴めない不動産事情をレポートします。桜咲く日本、紅葉色づくニュージーランドこの記事を執