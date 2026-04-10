山形県上山市の山林で9日に発生した火災は、発生から2日目をむかえた10日も、ヘリによる空中消火と、地上からの消火活動が続けられています。 火災があったのは、上山市鶴脛町の「西山ふるさと公園」北東にある山林です。9日の正午すぎ「大量の煙が見える」などと消防に通報がありました。 9日午後の時点で、現場では下草や立ち木などおよそ8ヘクタールが焼け、山形県の消防防災ヘリ「もがみ」に加え、宮城県の消防防災ヘ