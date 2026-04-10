グラビアアイドルでタレント・林ゆめ（30）が10日までに自身のインスタグラムを更新。お花見ショットを公開した。「桜がなくなる前に撮ってもらったよ桜に合わせて珍しくピンク着たとっても素敵な場所でしたどこかわかるかな」この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛い！」「ゆめちゃんも桜も素敵」「圧倒的美少女」「ゆめさんと桜艶やか」「すごく綺麗」などの声が寄せられている。林は2019年に「レースクイ