閣議に臨む（左から）林総務相、高市首相、茂木外相＝10日午前、首相官邸茂木敏充外相は10日の閣議で、主に2025年の外交、国際情勢をまとめた26年版外交青書を報告した。中国について25年版の「最も重要な2国間関係」から「重要な隣国」に表現を後退。高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁で冷え込んだ日中関係を反映した形だ。首相が答弁した昨年11月以降「日本に対し、一方的な批判や威圧的措置を強めている」と批判した。緊