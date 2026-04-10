アサヒグループ食品のミント菓子「ミンティア」の2025年度の売上高が、過去最高を更新した。同年9月に親会社のアサヒグループがサイバー攻撃を受け、商品の出荷などを管理するシステムが停止。一部で品薄や供給が滞るトラブルに見舞われながらも、それを跳ね除けての記録達成となった。今年8月に発売30周年を迎える長寿ブランドは、なぜ逆風が重なる中で再び成長軌道に乗ったのか。背景には、生活者の行動変化に合わせた“食べる