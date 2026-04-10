１０日の東京株式市場は買いが優勢となり、日経平均株価（２２５種）は一時１０００円超上昇した。午前の終値は前日終値比８３３円６３銭高の５万６７２８円９５銭だった。前日の米株式市場では、イスラエルのネタニヤフ首相がレバノンとの直接交渉を開始すると伝わったことを受け、中東情勢の緊張緩和につながるとの期待から主要な株価指数がそろって上昇。この流れを受け、東京市場でも半導体関連銘柄を中心に買い注文が先行